Warner anuncia álbum póstumo de Prince em seu 60º aniversário

A antiga gravadora de Prince, a Warner Bros., anunciou nesta quinta-feira, 7 de junho, data em que o músico faria 60 anos, o lançamento de um álbum póstumo com nove músicas. Prince foi encontrado morto em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, vítima de uma overdose involuntária de analgésicos, deixando para trás um grande número de gravações sem um projeto específico de difusão.

Piano e Microfone 1983 tem lançamento marcado para 21 de setembro. Segundo a Warner Bros., gravadora com a qual Prince manteve um longo conflito até chegar a um acordo pouco antes de falecer, o disco reunirá músicas gravadas em 1983 na casa do cantor, em Minnesota. Nas faixas, Prince canta enquanto toca piano sem qualquer acompanhamento, em um estilo minimalista que havia escolhido para a última turnê antes de sua morte.

As canções vão de uma versão do sucesso Purple Rain à inédita Cold Coffee and Cocaine, passando por Mary Do Not You Weep, na qual Prince retoma de maneira muito pessoal o famoso tom “espiritual” do repertório afro-americano.

Em 2017, a Warner relançou o álbum clássico Purple Rain, de 1984, acompanhado por 11 músicas inéditas.