Wagner Moura protagonizará filme sobre diplomata Sergio Vieira de Mello

O ator Wagner Moura protagonizará um filme sobre o diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello, assassinado em 2003 em um atentado no Iraque quando estava em uma missão como enviado especial da ONU.

A revista americana The Hollywood Reporter detalhou nesta quarta-feira que o filme, ainda sem título, será a estreia na ficção do diretor Greg Barker, conhecido por documentários como Manhunt: The Inside Story of the Hunt for Bin Laden (2013) e The Final Year (2017).

Além de Wagner Moura, o elenco do longa-metragem contará com Ana de Armas, Garret Dillahunt, Will Dalton, Clemens Schick e Brían F. O’Byrne.

Sergio Vieira de Mello, que também foi Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, morreu em Bagdá em agosto de 2003, junto a outras 21 pessoas, em um ataque terrorista contra as instalações da organização.

A história não é nova para Greg Barker, que em 2009 dirigiu o documentário Sergio sobre o diplomata brasileiro.