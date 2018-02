Vote: Quem merece o Oscar de melhor ator em 2018?

A categoria de melhor ator da 90ª edição do Oscar trouxe boas surpresas para os fãs de cinema. A começar pela indicação de Daniel Kaluuya no ótimo Corra!. O filme é a estreia do jovem britânico como protagonista em Hollywood, papel que lhe rendeu destaque na superprodução Pantera Negra, da Marvel.

Além de Kaluuya, Timothée Chalamet é outro frescor na categoria. O ator de 22 anos chamou a atenção por sua atuação carregada de intensidade e paixão no longa Me Chame pelo Seu Nome.

Os estreantes na premiação concorrem com os veteranos Daniel Day-Lewis, um estilista obsessivo em Trama Fantasma; Gary Oldman, que interpreta Winston Churchill em O Destino de Uma Nação, e Denzel Washington na pele de um advogado imerso em um mundo de corrupção no filme Roman J. Israel, Esq..

Day-Lewis contabiliza três estatuetas em sua carreira, enquanto Washington conquistou o prêmio duas vezes. Gary Oldman, por incrível que pareça, nunca ganhou um Oscar – esta é sua segunda indicação.

