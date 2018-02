Vote: Quem deve levar o Oscar de melhor atriz em 2018?

No próximo domingo, 4 de março, a Academia de Hollywood anuncia os vencedores da 90ª edição do Oscar. O principal prêmio do cinema misturou veteranas e novatas na categoria de melhor atriz. Confira abaixo quem concorre à estatueta e, ao fim, vote na sua favorita.

Grande aposta da noite, Frances McDormand interpreta uma mãe em busca de justiça pelo brutal assassinato da filha no filme Três Anúncios para Um Crime. Ela esbanja a mesma carga dramática e cômica vista em outra produção de tom semelhante: Fargo (1996), pela qual levou sua primeira e até o momento única estatueta, também na categoria de melhor atriz.

Quem corre junto a ela é Sally Hawkins, que vive uma faxineira muda no longa de realismo fantástico A Forma da Água, do mexicano Guillermo del Toro. Esta é a segunda indicação de Sally, que concorreu ao prêmio de atriz coadjuvante por Blue Jasmine (2013).

A bela Margot Robbie se despe do papel de musa para interpretar Tonya Harding, patinadora acusada de se envolver em um ataque à principal rival do time americano, sua concorrente na disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno. A história da vida da atleta, tema do filme Eu, Tonya, deu a Margot sua primeira indicação ao Oscar.

Já a veterana Meryl Streep conquista sua 21ª indicação por The Post: A Guerra Secreta, em que encarna a empresária e editora do jornal The Washington Post Katherine Graham. Se levar o prêmio, Meryl somará a sua estante uma quarta estatueta.

Longe do pódio está Saoirse Ronan, por Lady Bird: É Hora de Voar. Esta é a terceira indicação ao Oscar da atriz, que interpreta na comédia de Greta Gerwig uma adolescente em fase de transição para a vida adulta.