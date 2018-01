Vote: quem deve levar o Grammy 2018 de melhor álbum?

O prêmio mais esperado e controverso do Grammy Awards, o Álbum do Ano tem a difícil missão de eleger o melhor e mais bem-sucedido disco, entre todos os gêneros, lançados entre outubro de 2016 e setembro de 2017. Concorrem ao troféu este ano o hip-hop suave de Childish Gambino em Awaken, My Love!; o rap contestador de Kendrick Lamar no disco DAMN e de Jay-Z em 4:44; além do pop Melodrama, da cantora Lorde, e do animado soul de 24K Magic, do músico Bruno Mars.

A 60ª edição do prêmio acontece neste domingo, 28, a partir de 22h30.

