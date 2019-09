Vote: qual série merece o Emmy 2019 na categoria de melhor drama?

Principal prêmio da TV mundial, o Emmy elege no domingo, 22, as melhores séries do ano. Na categoria dramática, a mais importante da noite, Game of Thrones segue como favorita — apesar de a oitava e última temporada ter decepcionado muitos fãs. Nas últimas edições, a trama de fantasia da HBO levou o cobiçado prêmio em 2015, 2016 e 2018 – a sétima temporada, exibida em 2017, concorreu apenas no ano seguinte.

Entre as indicadas, além de Game of Thrones, apenas o drama familiar This Is Us e o spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, já haviam aparecido na categoria principal. A ausência de nomes como The Crown e The Handmaid’s Tale, cujas temporadas não foram exibidas a tempo de entrar na competição, abriu espaço para produções novatas. Killing Eve e Ozark já haviam sido indicadas em outras categorias de drama no ano passado, mas concorrem pela primeira vez pelo conjunto da obra. Já Pose, Succession e Segurança em Jogo debutam no Emmy com suas temporadas iniciais.

Na sua opinião, qual dos indicados merece o prêmio de melhor série dramática de 2019?