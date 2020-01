Vote: Qual série de drama merece levar o Globo de Ouro 2020?

Sem Game of Thrones, a categoria de melhor série dramática do Globo de Ouro perdeu um pouco de seu brilho. Em compensação, deu espaço para títulos menos conhecidos e mais equilibrados: é difícil prever qual sairá vencedor na noite. A segunda temporada do drama Big Little Lies, da HBO, se destaca entre os indicados, mas dificilmente terá chances contra a pomposa The Crown, da Netflix, ou a diferentona Killing Eve (no Brasil, disponível no Globoplay). Corre por fora Succession, também da HBO. Enquanto vem lá atrás, como zebra, The Morning Show, da Apple TV+.

O vencedor será apresentado neste domingo, 5, na cerimônia que começa às 22h (horário de Brasília), exibida pelo canal TNT. Acompanhe cobertura pelo site de VEJA.