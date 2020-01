Vote: Qual série de comédia deve ganhar o Globo de Ouro 2020?

Grande vencedora do Emmy no ano passado, a já cultuada Fleabag (Amazon Prime Video) chega com força ao Globo de Ouro 2020 na categoria de melhor série cômica. A disputa, porém, é acirrada. A novata The Politician, da Netflix, tem potencial para surpreender na noite. Já Barry, da HBO, entregou uma excelente segunda temporada, assim como O Método Kominsky, outra da Netflix. Por fim, mas não menos importante, The Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon Prime Video, que levou o troféu na categoria nos dois últimos anos, continua firme e forte no páreo.

O vencedor será apresentado neste domingo, 5, na cerimônia que começa às 22h (horário de Brasília). Acompanhe cobertura pelo site de VEJA.

Vote abaixo na sua favorita: