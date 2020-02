Vote: qual filme deve ganhar o Oscar 2020?

Uma interessante safra de filmes concorre ao Oscar 2020, que apresenta seus vencedores no domingo, 9 de fevereiro, na pomposa e tradicional cerimônia sediada em Los Angeles. Figuram entre os favoritos o longa inspirado no vilão das HQs Coringa, o filme de guerra 1917 e o sul-coreano Parasita. A premiação será exibida no Brasil pelo canal pago TNT e pela rede Globo. Vote abaixo na produção que merece levar o troféu de melhor filme: