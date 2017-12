VOTE: Qual filme de 2017 entrou para a história?

O filão de super-heróis ganhou exemplares interessantes em 2017, como Logan e Mulher-Maravilha. O mesmo pode ser dito do cinema independente, que dominou o Oscar com Moonlight: Sob a Luz do Luar e viu o sucesso de bilheteria e crítica de Corra!. Produções brasileiras também arrebanharam espectadores, com títulos como Bingo: O Rei das Manhãs. No singular, a princesa do clássico A Bela e a Fera agitou as salas fazendo uma bilheteria estrondosa. Vote na lista abaixo e eleja o filme do ano que merece um lugar na história.