Clara rica, Clara pobre: como a mocinha deve terminar em ‘O Outro Lado’?

Clara (Bianca Bin) começou O Outro Lado do Paraíso simples, sem luxos e feliz. Além de dar aula em um quilombo, vivia dos rendimentos do bar de beira de estrada com que o seu avô, Josafá (Lima Duarte), sempre sustentou a família. O playboy Gael (Sérgio Gizé) tirou a mocinha da pobreza, mas ela pagou caro por isso. Depois de sofrer nas mãos do marido abusivo, foi jogada em um hospício pela sogra, a megera Sophia (Marieta Severo), que a queria longe para explorar as terras que pertenciam à sua família — e onde, a maléfica sabia, havia esmeraldas que Clara sempre esnobou, por não se importar em ter dinheiro. Na clínica digna de filme de terror, Clara conheceu Beatriz (Nathalia Timberg), uma ricaça que se afeiçoou pela moça e deixou para uma polpuda herança. Ela penou para escapar da instituição, mas, ao fazê-lo, passou a viver com o melhor que o dinheiro pode comprar — exceto quando o rival Renato (Rafael Cardoso) armou um plano para congelar seus bens.

Como de praxe, a protagonista se encaminha para o final da novela com muito dinheiro no bolso, além de dois homens bonitões disputando sua atenção. O final à vista parece praxe nas telenovelas: mocinha casada, rica e, por tabela, acredita-se que feliz. Na sua opinião, Clara precisa terminar rica para para ter um bom final? Vote na enquete abaixo: