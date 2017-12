Volta de Bieber e Selena manda mãe da cantora para o hospital

Enquanto os fãs comemoraram a volta do casal Justin Bieber e Selena Gomez, a família da cantora parece não ter recebido tão bem a notícia. Segundo o site TMZ, as “boas novas” teriam levado a mãe da ex-estrela da Disney ao hospital na última semana, em Los Angeles. Mandy Teefey, de 41 anos, aparentemente teve um colapso nervoso quando a filha anunciou que estava frequentando sessões de terapia de casal junto com Bieber — mostrando que, dessa vez, eles pretendiam levar o relacionamento para frente.

Tanto a mãe, quanto o restante da família de Selena não escondem seu desgosto quanto ao cantor canadense, por atitudes que ele teria tido no passado. Na contramão, a família do canadense morre de amores pela cantora. Neste mês, a mãe de Bieber declarou à revista People que “ama” a nora, independentemente do relacionamento dela com o filho.

Romance Iô-Iô

Entre idas e vindas, Bieber e Selena ficaram juntos entre 2011 e 2015. Eles chegaram a trocar farpas no Instagram em 2016, após Bieber anunciar seu namoro com Sophia Richie, filha do cantor Lionel Richie. Na época, o astro pop acusou a ex-namorada de traí-lo com o também cantor Zayn Malik, ex-One Direction.

As provocações acabaram apenas no início deste ano, quando Selena começou a namorar o rapper The Weeknd. O casal ficou junto até outubro, quando se separou por “problemas de agenda”. Na época, o site TMZ afirmou que The Weeknd teria sido quem colocou um fim no namoro.

Bieber não perdeu tempo. Na mesma semana em que Selena anunciou o término do relacionamento, a revista People revelou que o cantor estava feliz por Selena estar solteira novamente. “Ele espera reconquistar a confiança dela para que possam voltar a ficar juntos”, disse uma pessoa próxima ao cantor à revista americana. Desde então, o casal foi flagrado junto diversas vezes.