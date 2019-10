Você pode se hospedar na ‘casa dos sonhos’ da Barbie por R$ 250

Piscina, toboágua, closet e uma arquitetura em tons de rosa… Todo fã da Barbie já se deparou com a “casa dos sonhos” da boneca, digna de uma mansão. E quem nunca sonhou em passar uma noite nela? Para comemorar o aniversário de 60 anos da marca, a Barbie tornou-se uma anfitriã no Airbnb e vai alugar a casa para quatro hóspedes em Malibu, na Califórnia, por 60 dólares (aproximadamente 250 reais).

A mansão oferece uma piscina com borda infinita, tobogã, cinema privativo, uma quadra de esportes, um espaço para meditação, uma cozinha totalmente equipada e um pátio para jantar ao ar livre. Os hóspedes que conseguirem a reserva única dormirão duas noites na casa (27 a 29 de outubro). A reserva estará disponível no aplicativo Airbnb a partir das 15h da próxima quarta-feira, 23.

“Antes que as mulheres pudessem abrir suas próprias contas bancárias, Barbie comprou a sua primeira casa dos sonhos. Como proprietária e empresária moderna, Barbie está muito animada para abrir sua casa. A Dreamhouse dará vida ao que move a Barbie, desde destacar modelos poderosos e diversidade até mostrar carreiras sub-representadas e dar voz a todas as meninas”, afirma a marca.

Além de se hospedar na casa, o hóspede terá um encontro com a hairstylist Jen Atkin e uma aula de esgrima com a medalhista Ibtijhaj Muhammad. Também será disponibilizada uma aula de culinária interativa com a chef Gina Clarke-Helm e um tour pelos bastidores do Memorial Space Center de Columbia, com o engenheiro espacial Jill Meyers.

O Airbnb fará uma doação para o projeto da Barbie que tem como objetivo “nivelar o campo de ação para jovens garotas”, para que elas possam seguir seus sonhos. Nos últimos anos, a Barbie tem se posicionado como uma marca feminista e renovou os estereótipos dos primórdios da boneca — branca, magra e loira. Bonecas de diferentes raças, pesos e profissões começaram a se estabelecer no mercado.

Reportagem de VEJA mostrou que a nova linha da boneca, chamada Mundo Criativo, trouxe um brinquedo sem gênero. A criança, de qualquer sexo, pode personalizar o brinquedo a seu gosto, como menina, menino ou nenhum dos dois. Há três anos, estrearam a Barbie baixinha e a gordinha, em sete tonalidades de pele diferentes.

Confira fotos da “Casa dos Sonhos”