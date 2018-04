Dezoito BBBs! Você ainda lembra dos vencedores do programa?

Está cada vez mais difícil ser ex-BBB. Já são tantos no mercado, e para piorar em tempos de influenciadores digitais, que os cachês minguam com rapidez cada vez maior, assim como a fama. Verdade seja dita, boa parte dos participantes do Big Brother Brasil acaba caindo no esquecimento. Para testar a sobrevivência do reality show da Globo no imaginário coletivo, VEJA selecionou dez vencedores do programa para você ver se lembra deles.

Faça o teste: