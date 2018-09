Vocalista dos Cranberries morreu afogada após intoxicação alcoólica

A vocalista da banda The Cranberries, Dolores O’Riordan, morreu afogada na banheira, em um hotel em Londres, após sofrer uma intoxicação alcoólica, afirma o laudo da investigação. Segundo as autoridades, a morte teria sido acidental. “Não há nenhuma evidência de que tenho sido mais que um trágico acidente. Não há sinais de intenção”, diz a investigadora Shirley Radcliffe sobre a suspeita de suicídio.

Dolores foi encontrada por um funcionário do hotel às 9 horas do dia 15 de janeiro deste ano. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas não conseguiram reanimá-la.

A cantora, que sofria de transtorno bipolar, havia consumido cinco garrafas em miniatura do minibar do quarto, metade de uma garrafa grande de champanhe e um maço inteiro de cigarros. Para comparação, a quantidade de álcool no corpo de Dolores era quatro vezes maior que o limite considerado legal para dirigir.