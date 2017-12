Vocalista do SHINee encontrado morto deixou carta de despedida

O vocalista da banda sul-coreana SHINee, Kim Jonghyun, encontrado morto nesta segunda-feira, ao 27 anos, deixou uma carta de despedida, em que fala sobre o seu estado de depressão. O texto foi divulgado por uma amiga do cantor, Jang Hee-yeon, do grupo Dear Cloud, através do Instagram.

“Estou quebrado por dentro. A depressão que lentamente foi me destruindo, já me devorou, e não consegui superá-la. É incrível o quanto dói. Ninguém está mais atormentado nem debilitado do que eu”, escreveu o cantor na carta. “Ser famoso provavelmente não era meu destino. Eles me dizem que por isso estou tendo dificuldades… Por que eu escolhi isso?”

Jang consultou a família antes de tornar o texto público. Jonghyun foi encontrado inconsciente em seu apartamento, em Seul, após um chamado da polícia feito pela irmã do vocalista. As autoridades afirmam que ela teria recebido mensagens do cantor em tom suicida.