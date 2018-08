Viúva do escritor francês Céline vende sua casa para pagar dívidas

Lucette Destouches, a viúva do escritor francês Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), agora com 106 anos, vendeu sua casa de Meudon, nos arredores de Paris, onde o casal viveu desde a década de 1950, para pagar impostos devidos e salários de três funcionários que estavam atrasados.

O casal se mudou para a residência em 1951, segundo a revista Le Point. Segundo François Gibault, advogado e biógrafo do autor, pelo contrato de venda, Destouches poderá viver no imóvel até a morte.

Louis-Ferdinand Céline, autor do célebre Voyage au Bout de la Nuit (1932), é considerado um dos grandes escritores franceses do século XX, mas também um dos mais controversos.

Abertamente antissemita, Céline fugiu da França, onde tinha problemas com a Justiça, devido à sua colaboração com o regime de Vichy durante a ocupação nazista da França. Morreu em 1961 e está enterrado no cemitério de Meudon.