Viúva de Gugu ganha na Justiça direito a pensão de R$ 100 mil por mês

A Justiça de São Paulo determinou que Rose Miriam di Matteo, a viúva de Gugu Liberato, morto em novembro após um acidente doméstico, receba uma pensão no valor de 100.000 reais por mês do espólio do apresentador. O valor é o mesmo da pensão vitalícia deixada por Gugu para sua mãe, Maria do Céu, no testamento em que Rose ficou de fora. Rose e Gugu tiveram três filhos juntos.

O advogado Nelson Wilians, que representa Rose, enviou um comunicado à imprensa que diz: “A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que era o mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos até para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose.”

A assessoria de Gugu ressaltou que a família prefere manter os trâmites em segredo de Justiça, por isso não se manifestará sobre a decisão.