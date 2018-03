Viúva de Chorão homenageia o cantor nos 5 anos da sua morte

Artistas, amigos, fãs e familiares de Chorão usaram as redes sociais nesta terça-feira, para homenagear o cantor exatos cinco anos após sua morte. No dia 6 de março de 2013, Alexandre Magno Abrão foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, aos 42 anos de idade.

O nome de Chorão chegou aos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça. Entre as homenagens, está a de Graziela Gonçalves, que foi casada com o cantor.

“Lembra daquela estrela? Aquela mais brilhante, pra quem a gente pediu tantas coisas numa noite de verão e que virou tatuagem na nossa pele? É pra ela que eu olho quando eu quero falar com você. A luz é toda sua”, escreveu.

“Tenho certeza que você escuta. Não só a mim, mas a tantas pessoas que levam o teu nome nas orações que mandam pro céu. E assim você se torna eterno. Pra sempre gravado no coração de todos que te amaram e ainda te amam e que tem a certeza de que nada foi em vão”, finalizou Graziela em postagem no Instagram.