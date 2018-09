Vitórias no Emmy fazem ações da Netflix subir quase 5%

As ações da Netflix subiram 4,9% nesta terça-feira, fechando em 367,65 dólares depois das vitórias do serviço de streaming no Emmy. Ao todo, as produções originais da plataforma ganharam 23 estatuetas, entre prêmios técnicos e principais, empatando com a HBO como o canal que mais venceu na premiação.

O aumento veio depois do preço de mercado da empresa cair 3,9% na segunda, fechando em 350,35 dólares por ação. O valor vem se estabilizando nos últimos meses, depois do surto de investimentos na empresa, que elevou o preço da ação para 418,97 dólares em 9 de julho deste ano, mais alto que as da Disney.

A Netflix recebeu 112 indicações ao Emmy deste ano, entre elas para melhor série dramática, cômica e minissérie, mas perdeu as três estatuetas para a Game of Thrones, da HBO, The Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon, e American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, respectivamente. The Crown, Black Mirror e Godless foram as séries mais premiadas do serviço.