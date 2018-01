Vítimas devem ficar sem indenização após morte de Mark Salling

As vítimas de Mark Salling no caso de pornografia infantil podem acabar sem indenização após a morte do ator, segundo o site TMZ. O americano, mais conhecido pelo papel de Puck na série Glee, foi encontrado morto nesta terça-feira próximo a um rio, em Sunland, Los Angeles, e a polícia suspeita de suicídio.

Em outubro, Salling declarou-se culpado por posse de pornografia infantil e, segundo o site, fez um acordo com a promotoria em que concordava em pagar 50.000 dólares a cada vítima como indenização. Para isso, porém, ele precisaria ser sentenciado primeiro – e a sentença estava marcada para o dia 7 de março. Com a morte do ator, o acordo não pôde ser completado e o juiz não poderá ordenar o pagamento às vítimas. Há uma alternativa, porém: as vítimas podem abrir um processo contra o espólio de Salling, que deverá ser administrado por sua família, pedindo indenização.

Salling foi preso em dezembro de 2015 e indiciado em maio do ano seguinte. Autoridades encontraram uma grande quantidade de imagens e vídeos de pornografia infantil em seu computador e em um drive de memória externa. Ele respondia em liberdade e aguardava a sentença de prisão, que poderia levá-lo a uma condenação de quatro a sete anos de prisão.