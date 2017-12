Violonista Chiquito Braga morre no Rio de Janeiro

Considerado como um dos musicistas mais importantes do Brasil, o violinista Chiquito Braga morreu nesta sexta-feira (22), no Rio de Janeiro. Ele tinha 81 anos e estava internado há uma semana no Hospital Miguel Couto, por causa de uma pneumonia e insuficiência cardíaca. As informações são do canal GloboNews.

Chiquito Braga nasceu em Belo Horizonte e tinha uma técnica de tocar violão e organização dos acordes que influenciaram os músicos do Clube da Esquina.

Chiquito participou de shows e gravações com grandes nomes da MPB, como Elizeth Cardoso, Dorival Caymmi, Wilson Simonal, Taiguara, Nara Leão, César Camargo Mariano, Maysa, Tim Maia, João Donato, Maria Bethânia, Gal Costa, entre outros.

No próximo dia 17 de janeiro, Chiquito Braga faria uma apresentação no Teatro Riachuelo, ao lado do violonista argentino Luis Salinas e do baixista chileno Christian Gálvez. Ele foi sepultado neste sábado, no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio.