Viola Davis vai interpretar Michelle Obama em série sobre primeiras-damas

A Atriz Viola Davis vai interpretar uma das mais populares primeiras-damas da história moderna, Michelle Obama, mulher de Barack Obama, na nova série do canal Showtime First Ladies.

A primeira temporada da produção vai se concentrar nas vidas de Michelle, de Eleanor Roosevelt (1884-1962), mulher de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), e de Betty Ford (1918-2011), mulher de Gerald Ford (1913-2006).

“Estou orgulhosa de trazer aos holofotes essas mulheres corajosas e extraordinárias!”, escreveu Davis em sua conta no Twitter.

Atualmente, Viola é a advogada Annelise Keating na série How to Get Away with Murder, cuja sexta temporada estreia em setembro nos Estados Unidos. Ela também está produzindo, junto com o marido, Julius Tennon, adaptações da peça O Beijo no Asfalto, do brasileiro Nelson Rodrigues, para a Broadway, e busca diretores e roteiristas para levarem a obra para o cinema e a TV.