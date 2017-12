Vinil ‘Black Album’ de Prince reaparece com valores astronômicos

Os fãs de Prince estão agitados com a descoberta de discos de vinil do célebre Black Album, após a lenda do pop determinar a destruição de todos os exemplares, há 30 anos. O Recordmecca, um site para colecionadores, vendia nesta quarta-feira cinco cópias do álbum por 15 mil dólares, cada.

Em dezembro de 1987, o excêntrico Kid de Minneapolis, como Prince ficou conhecido, esperava divulgar sua música de modo inédito, enviando os discos em segredo para as lojas, sem identificação na embalagem. A sua então gravadora, Warner Bros. Record, tentou dissuadi-lo e como não conseguiu, editou e distribuiu o disco, chamado de Black Album por sua capa monocromática.

Pouco tempo depois, Prince revelou ter tido uma revelação espiritual, chamou o álbum de “maléfico” e pediu que todos os exemplares fossem destruídos. A Warner recolheu grande parte dos 500 mil discos produzidos, mas vários desapareceram, para a alegria dos colecionadores.

Jeff Gold, proprietário do site Recordmecca, explicou que foi contactado por um ex-executivo da Warner que encontrou os cinco exemplares do Black Album.