Vingança contra neonazistas move filme ‘Em Pedaços’

Chega ao Brasil nesta quinta-feira, 15, o filme alemão Em Pedaços, Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. A trama acompanha a busca por vingança de uma mãe, quando o filho e o marido são vítimas de uma explosão criminosa arquitetada por um casal de neonazistas.

A tragédia deixa Katja (Diane Kruger) sem chão. Em vídeo cedido em primeira mão a VEJA, a moça tenta, nos tribunais, justiça pelos meios legais. Mas, insatisfeita com o desenrolar do caso, ela decide se vingar daqueles que acabaram com sua família com as próprias mãos.

O longa rendeu a Diane Kruger o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Fatih Akin, do renomado Contra a Parede (2004), assume a direção do longa.