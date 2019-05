‘Vingadores: Ultimato’: a 2ª maior bilheteria da história; veja números

Vingadores: Ultimato continua batendo recordes. O novo filme da Marvel se tornou o longa de segunda maior bilheteria da história (sem correção pela inflação), ao chegar à arrecadação de 2,188 bilhões de dólares no último fim de semana. Foi a produção que mais rápido ultrapassou a marca de 2 bilhões de dólares, em apenas onze dias em cartaz. As informações são do site Box Office Mojo.

Agora, Capitão América (Chris Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e companhia só têm à frente Avatar (2009), filme de James Cameron que soma bilheteria de 2,788 bilhões de dólares. Em terceiro lugar na lista aparece Titanic (1997), também de Cameron, com arrecadação de 2,187 bilhões de dólares. Completando o ranking de longas que ultrapassaram a marca estão Star Wars: O Despertar da Força (2015), com 2,068 bilhões de dólares, e Vingadores: Guerra Infinita (2018), com 2,048 bilhões de dólares.

A excelente performance de Ultimato nas bilheterias fez com que o universo cinematográfico da Marvel (MCU, da sigla em inglês) ultrapassasse a arrecadação total de 20 bilhões de dólares. Confira os números da franquia: