‘Vingadores: Guerra Infinita’ ultrapassa US$ 1 bilhão em tempo recorde

A maior reunião de super-heróis da história do cinema, Vingadores: Guerra Infinita, não só alcançou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria, mas o fez em tempo recorde: precisou de apenas onze dias em cartaz para faturar a cifra.

O longa que detinha esse recorde anteriormente era o sétimo episódio da série principal da franquia Star Wars, o Despertar da Força, que foi lançado em 2015 e havia levado 12 dias para chegar ao bilhão.

O 19º filme do Universo Cinematográfico da Marvel, reuniu quase todos os heróis da editora que já haviam sido adaptados dos quadrinhos anteriormente, como Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitão América, Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho e Pantera Negra.

Na trama, os heróis têm de deter o conquistador interplanetário Thanos, que pretende arrebatar as seis joias do infinito para matar metade das formas de vida do universo e, em sua visão, distribuir melhor os recursos disponíveis e finitos.