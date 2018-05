‘Vingadores: Guerra Infinita’ mantém força: US$ 1,6 bilhão no mundo

Vingadores: Guerra Infinita mostrou que tem poder para durar nas bilheterias dos Estados Unidos. O grande sucesso da parceria entre Disney e Marvel arrecadou impressionantes 61,8 milhões de dólares em seu terceiro final de semana em cartaz. Somando esse valor aos 200 milhões de dólares de seu lançamento na China, Guerra Infinita faturou 343,1 milhões no mundo neste final de semana, com acumulado global de 1,6 bilhão de dólares.

A aventura de super-heróis superou Vingadores (1,519 bilhão de dólares), Velozes e Furiosos 7 (1,516 bilhão de dólares), Vingadores: Era de Ultron (1,405 bilhão de dólares), Pantera Negra (1,229 bilhão de dólares), e Star Wars: Os Últimos Jedi (U$1,332 bilhão), tornando-se a quinta maior bilheteria global da história.

No Brasil, o filme também se manteve na liderança, de acordo com dados da empresa especializada ComScore. Só entre quinta e domingo últimos, Guerra Infinita levou 1,2 milhão de pessoas aos cinemas e arrecadou cerca de 22 milhões de reais. No sábado, ele se tornou o segundo filme a alcançar mais rápido a marca dos 500 milhões de dólares na bilheteria americana.

Duas estreias protagonizadas por mães se deram bem no Dia das Mães americano. Alma da Festa, comédia de Melissa McCarthy, estreou na segunda colocação com 18,5 milhões de dólares. Já Breaking In, suspense de Gabrielle Union, apareceu em terceiro com 16,5 milhões em ingressos.

Em seu segundo final de semana, a comédia Overboard ficou na quarta colocação e rendeu 10 milhões de dólares, enquanto Um Lugar Silencioso arrecadou 6,3 milhões no quinto lugar em sua sexta semana. O suspense dirigido por John Krasinski já rendeu 169 milhões nos cinemas dos EUA.

No ano transcorrido até o momento, as bilheterias americanas tiveram um aumento de lucro de 4,9% em relação a 2017, segundo o site da consultoria comScore. Estes números devem melhorar nas próximas semanas graças às estreias de Deadpool 2 em 18 de maio e Han Solo: Uma História Star Wars em 25 de maio.