Vilão de ‘Thor’ é favorito para protagonizar ‘Ben-Hur’

O ator Tom Hiddleston, famoso por viver o vilão Loki na franquia Thor e no filme Os Vingadores, está cotado para ser Judah Ben-Hur no remake do filme Ben-Hur, previsto para 2016. As informações são do site Deadline.

Baseado no romance de Lew Wallace, Ben-Hur narra a história do judeu Judah Ben-Hur, que é traído por um amigo e escravizado. Ele luta por sua liberdade e precisa escolher entre o perdão e a vingança. A trama se passa nos tempos de Jesus e o personagem chega a cruzar com o personagem bíblico. Entre as adaptações mais famosas do livro, está o filme de William Wyler, lançado em 1959, que conquistou onze estatuetas no Oscar.

Os estúdios responsáveis pela nova versão da história, Paramount e MGM, convidaram o casal Mark Burnett e Roma Downey, criadores da elogiada minissérie A Bíblia, para trabalhar na produção. John Ridley, vencedor do Oscar por 12 Anos de Escravidão, ficou encarregado do roteiro.

