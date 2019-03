Vila Isabel faz belíssimo desfile, mas tem problemas na evolução

A Vila Isabel não quis saber de enredos críticos ou que exaltassem a herança africana neste segundo dia do Grupo Especial no Carnaval do Rio de Janeiro. Fez um desfile clássico e luxuoso, que remetia ao passado – do Brasil e das escolas de samba.

A Vila fez o que o mundo do samba chama de “enredo CEP”, quando a escola, em busca de patrocínios, homenageia uma cidade. A escolhida foi Petrópolis, na serra fluminense, marcada pela influência da família imperial. O desfile se concentrou na cidade, nos imperadores e na Princesa Isabel.

No Império da Vila não houve conflitos, e até índios, exterminados pelo colonizador, estavam felizes. A escravidão – que durou quase todo o período do Império – só foi citada no fim do desfile, que destacava o papel de Isabel na abolição. A irmã e a filha de Marielle Franco foram colocadas no carro alegórico e deram uma atualizada no enredo.

Até o samba parecia com os tempos pretéritos das escolas: exibia chavões como “águas cristalinas”, “noite imortal” e “raro esplendor”.

Apesar do compromisso com o passado, a Vila fez um belíssimo desfile, trouxe as melhores alegorias e fantasias vistas no sambódromo em 2019, e seria candidata ao título se não tivesse apresentado tantos problemas de evolução. Correu e chegou a estourar o tempo de desfile. Tratou bem a homenageada que, como diz o samba, emprestou seu nome ao bairro de Noel e à própria escola: a Vila é Isabel por conta da princesa.

Componente da escola de samba Unidos de Vila Isabel, durante desfile na Marquês de Sapucaí

Carro alegórico da escola de samba Unidos de Vila Isabel, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí

Sabrina Sato, rainha de bateria da escola de samba Unidos de Vila Isabel

Com o enredo 'Em nome do pai, do filho e dos santos, a Vila canta a cidade de Pedro', a escola de samba Unidos de Vila Isabel desfila na Marquês de Sapucaí

Com o enredo 'Em nome do pai, do filho e dos santos, a Vila canta a cidade de Pedro', a escola de samba Unidos de Vila Isabel desfila na Marquês de Sapucaí

Porta-bandeira da escola de samba Unidos de Vila Isabel durante desfile na Marquês de Sapucaí