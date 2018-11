Enquanto uma parte do país surfa a onda das pizzas ao estilo napolitano, a Vignoli rema feliz numa outra praia. Desde 2004 a marca aposta em discos bem finos, crocantes, quase sem borda aparente e assados em forno a gás. Nesses catorze anos, a fórmula prosperou e rendeu três restaurantes em Fortaleza, um em São Luís (MA) e um em João Pessoa (PB). Incluídos os endereços de padrão “expresso”, somam-se mais nove unidades na Região Nordeste e uma, recém-inaugurada, na cidade de São Paulo. Nos pontos da capital cearense, as pizzas préassadas numa central são finalizadas no momento do pedido e vão à mesa sobre uma pedra aquecida. O molho de tomate da casa tem receita desenvolvida pela Vignoli, que, desde outubro, passou a comprá-lo de uma empresa A versão com brie e geleia de pimenta: R$ 56,90 a grande A MELHOR PIZZARIA no sul da Itália. Ele compõe discos como o pepperoni ao pesto, que ainda leva mussarela de búfala e orégano (R$ 60,90 no tamanho médio e R$ 64,90 na versão grande). O de brie com geleia de pimenta tem reforço de molho de tomate, mussarela, pimenta-biquinho e orégano (R$ 52,90 e R$ 56,90). Outro diferencial da marca, as luvas de plástico sobre as mesas convidam os clientes a comer pizza sem usar talheres. Rua Silva Jatahy, 529, Meireles, ☎ 3267-9450 (250 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h); Avenida Senador Virgílio Távora, 10, Meireles, ☎ 3267-9450 (300 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h); Rua Jonas Ildefonso Carneiro, 170, Cambeba, ☎ 3267- 9450 (280 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2004. Aqui tem iFood. $

