Vídeos de cantores antes da fama: inglês ruim e pouco glamour

O glamour de artistas como Pabllo Vittar, Anitta e Ludmilla hoje em dia em nada lembra o começo da carreira destes artistas, que passaram por transformações com direito a mudança de nomes, cabelos e estilos — e até nariz. Confira abaixo vídeos de celebridades antes de tomarem as rádios e os palcos pelo Brasil.

Pabllo Vittar

Antes de Pabllo Vittar, havia Phabullo Rodrigues da Silva. Em seguida, veio Pabllo Knowles (em referência à diva Beyoncé). Sem o manto da drag queen, o menino caçava a fama em programas de TV do Maranhão, cantando covers de músicas de sucessos, como We Are The World. No entanto, apesar de prometer “salvar” a canção da versão entoada por Solange na quarta edição do Big Brother Brasil — cheia de erros e palavras inventadas —, ele comete deslizes parecidos no inglês.

Anitta

Anos antes da carreira internacional, Anitta agitava os bailes funks do Furacão 2000 no Rio de Janeiro. Conhecida, então, como MC Anitta, a cantora, que na verdade se chama Larissa Machado, teve seus quinze minutos de fama como repórter durante uma festa. Do nariz não-plastificado ao jeito de falar, Anitta pouco lembra sua versão atual, sofisticada e com macacão swarovski — ou biquíni de fita isolante.

Ludmilla

A proposta de Ludmilla era outra antes de ela estourar nas paradas com o hit Hoje. Em vídeo do começo de sua carreira, uma versão muito jovem da cantora faz um “cover” da música Where Are You Now, de Justin Bieber. O inglês não é dos melhores, mas se mostra promissora a qualidade vocal da garota que ainda assumiria a alcunha de MC Beyoncé antes de retornar ao seu nome verdadeiro.

Simone e Simaria

Simone e Simaria estrearam na música como “coleguinhas” de Frank Aguiar. As irmãs foram parte da banda de apoio do cantor de forró, que se tornou uma porta de entrada para as morenas em diversos programas de auditório, como Domingo Legal e Domingão do Faustão.

Gusttavo Lima

O mineiro Nivaldo Batista Lima começou a cantar aos 13 anos e assumiu cedo o nome artístico Gusttavo Lima. No YouTube, é fácil encontrar vídeos do rapaz cantando entre amigos, ao ar livre com chapéu de peão ou na sala de sua casa.