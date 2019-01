Vídeo mostra o Mundo Escondido de ‘Como Treinar o Seu Dragão 3’. Confira

Estreia na próxima quinta-feira 17 a animação Como Treinar o Seu Dragão 3, terceira parte da aventura iniciada em 2010. No filme, Soluço e seu fiel dragão descobrem que Banguela não é o último da sua espécie – existe uma fêmea selvagem chamada Fúria da Luz, que vive num Mundo Escondido junto com outros dragões ameaçados.

No vídeo acima, que pode ser visto em primeira mão em VEJA, são mostrados mais detalhes desse mundo, conhecido apenas como uma lenda pelo povo Viking. Agora, os protagonistas precisam encontrar esse mundo e protegê-lo de um caçador que foi responsável pela quase extinção dos Fúrias da Noite (a raça de Banguela e Fúria da Luz).

Como Treinar o Seu Dragão é uma trilogia que explora a importância da empatia e da convivência entre indivíduos diferentes. No primeiro filme, o jovem viking Soluço cresce ouvindo que deveria matar dragões, mas acaba fazendo amizade com Banguela, um dragão que carregava a fama de ser um dos mais perigosos do mundo, mas na verdade era inofensivo. Já no segundo filme, o garoto consegue convencer seus conterrâneos a não apenas incorporarem os dragões no seu dia a dia, mas também defendê-los contra um treinador que quer transformar seus novos amigos num exército.