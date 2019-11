Vídeo mostra áudio vazado que causou acusação de racismo em ‘A Fazenda’

Nas redes sociais, as hashtags #Racismoécrime e #SabrinaMereceRespeito estão entre as mais usadas na manhã de hoje. Não por pouco barulho: Sabrina Paiva, participante do reality show da Record A Fazenda, diz ter escutado, por de trás de um dos vidros da casa, uma ofensa racista dita por um integrante da produção do programa.

Segundo a advogada, alguém da produção, pouco antes de uma das entradas ao vivo, teria dito: “Vai, macaca, senta aí”. Outras participantes, como Hariany, confirmaram a frase dita por algum trabalhador da emissora. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que a ofensa teria ocorrido. Confira:

DA PARA ENTENDER PERFEITAMENTE NESSE VÍDEO, QUE NOJO! RACISMO É CRIME !!!!!! #afazenda11 SABRINA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/IBJ1dOBEiv — bobozão (@gostosaodalaje) November 6, 2019

Sabrina falou sobre o caso com Hariany e Andréa Nóbrega: “Eu acho que aquilo foi para mim… Eu era a única que estava em pé. Na hora em que eu fui tomar água, estava todo mundo sentado, aí eu ouvi ‘senta aí, macaco’ e um palavrão.”

A assessoria jurídica da participante emitiu uma nota oficial cobrando resposta sobre o caso. Ela foi encaminhada para a emissora e ao Ministério Público de São Paulo.