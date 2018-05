Vídeo: Lana del Rey se irrita e desiste de tirar selfie com fã

Lana del Rey passou por um momento estressante depois de comparecer ao baile Met Gala, em Nova York, na segunda-feira. Um vídeo (confira abaixo) revelado pelo site americano TMZ mostra que a cantora se irritou com um fã que a aguardava em frente ao hotel depois do evento e desistiu de posar para uma selfie.

Na gravação, Lana aparece segurando o celular do admirador e posando. O homem mexe no aparelho, mas ela não parece gostar da atitude. “Quer saber? F***-se”, afirmou a artista, entregando o celular e entrando no hotel.

De acordo com a publicação, o fã entregou o aparelho para que a cantora tirasse a foto, mas se arrependeu depois, tentando pegar o celular de volta para que ele mesmo fizesse o clique. A decisão acabou gerando uma situação bem desconfortável. Confira o vídeo: