Elza Soares é levada a trono para desfile da Mocidade

Quinta escola a se apresentar no segundo dia de desfiles do grupo especial do Rio, a Mocidade Independente de Padre Miguel homenageia Elza Soares, na Sapucaí. A cantora, que fez show em um camarote do Sambódromo, chegou à concentração pouco antes da agremiação entrar na avenida – ela verá toda a apresentação do alto de um “trono”, em cujo rodapé lê-se “deusa”. A artista desfilará no último carro, intitulado “Você Tem Fome de Quê?”.

Ela atendeu a imprensa por alguns minutos, com direito a pausa para selfie. Ressaltou a emoção de ser tema do samba-enredo de sua escola do coração e disse que o desfile é, na verdade, uma homenagem a todas as mulheres.

Sob os flashes das câmeras, curiosos se juntaram para ver Elza Soares ser levada ao trono. Assista: