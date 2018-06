Vídeo de bastidores mostra Mulher-Maravilha dirigindo jato invisível

Famoso meio de transporte da Mulher-Maravilha, o jato invisível pode fazer sua estreia na nova franquia da heroína. É o que sugere um vídeo feito por fãs, publicado nas redes sociais, que mostra os bastidores do segundo longa. Nele, a protagonista Gal Gadot aparece suspensa por cabos, sentada no ar, como se estivesse pilotando um veículo entre diversos carros. Confira abaixo:

Mulher-Maravilha 1984 contará com a volta de Patty Jenkins à direção da franquia, o retorno do ator Chris Pine e a chegada de Kristen Wiig para viver a super-vilã Mulher-Leopardo, nova inimiga da heroína. A produção, que se passará nos anos 1980, como sugere o título, tem previsão de estreia para o dia 31 de outubro de 2019 no Brasil.