Vestidos metalizados: a melhor tendência do Oscar 2018

Em um tapete vermelho sem protestos – e sem muita graça – quatro atrizes apostaram em vestidos metalizados, e acertaram, cravando um lugar na lista de mais bem-vestidas do Oscar 2018.

Lupita Nyong’o desfilou um lindo longo dourado da grife Versace, com detalhes de inspiração africana. Já Sandra Bullock misturou tons de prata em um vestido assinado pela marca Louis Vuitton.

Uma das apresentadoras da noite, Jennifer Lawrence usou novamente um vestido Dior, da qual é garota-propaganda, com paetês de tom cromado. E, talvez a mais bem-vestida da noite, Gal Gadot atraiu os holofotes com um longa prateado com franjas da grife Givenchy.