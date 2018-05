Vestido de noiva de Meghan Markle deve custar cerca de R$ 500 mil

À medida em que o casamento da atriz americana Meghan Markle e o príncipe Harry se aproxima, as especulações acerca do vestido de noiva que a atriz usará na cerimônia só aumentam.

A marca australiana Ralph & Russo é quem lidera as apostas. De acordo com o site britânico do jornal Daily Mail, a etiqueta de luxo desenvolveu um modelo com o valor de 100 000 libras esterlinas para a data — cerca de meio milhão de reais.

A grife, conhecida por seus bordados rebuscados, já havia sido escolhida por Meghan Markle para as fotos oficiais de seu noivado, divulgadas em dezembro do ano passado. Na época, o vestido causou polêmica pelo preço: 56 000 libras esterlinas (em torno de 270 000 reais).

Outras marcas cotadas para o casamento real são a Erdem, do estilista turco-canadense Erdem Moralioglu, e a britânica Burberry. A escolha oficial da atriz só será conhecida no próximo dia 19 de maio, quando acontece sua união com o príncipe Harry.