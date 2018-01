Vencedor do Globo de Ouro, James Franco é acusado de assédio

James Franco foi acusado de assédio sexual depois de receber o prêmio de melhor ator em filme cômico ou musical por O Artista do Desastre no Globo de Ouro, neste domingo. Na premiação, o ator usou um pin do movimento Time’s Up, contra o assédio sexual. “Bonito pin do Time’s Up, James Franco. Lembra quando você empurrou minha cabeça em direção a seu pênis exposto em um carro e aquela outra vez em que você disse a uma amiga minha de 17 anos para te encontrar em seu quarto de hotel? Mesmo depois de você já ter sido pego fazendo isso com outra menina de 17 anos?”, questionou a atriz Violet Paley (Chipped e Pink Zone) no Twitter.

Violet fez referência a um caso que aconteceu em 2014. Na ocasião, Franco contatou uma garota menor de idade no Instagram após conhecê-la depois de uma exibição de seu espetáculo Of Mice and Men, na Broadway. Ele teria oferecido passar um tempo com a garota em um quarto de hotel. A menina expôs a conversa na internet. Dias depois, no programa de TV Live With Kelly and Michael, o ator admitiu o contato e afirmou que tinha ficado “envergonhado” por sua atitude.

Franco também virou alvo da atriz Ally Sheedy. No Twitter, a atriz afirmou: “James Franco acabou de ganhar. Por favor, nunca me perguntem por que eu abandonei a indústria do cinema e da TV”. Em seguida, ela apagou as mensagens e não comentou mais o assunto. Ally trabalhou com Franco em uma montagem de The Long Shrift, na Broadway.