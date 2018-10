‘Velozes e Furiosos’ ganhará filme estrelado por mulheres

A franquia Velozes e Furiosos ganhará um filme estrelado apenas por mulheres. O anuncio foi feito nesta segunda-feira pelo protagonista da saga, Vin Diesel, no Instagram. Em vídeo, ele agradece a Universal por acatar sua proposta de um spin-off feminino para a saga.

A publicação do ator mostra também os bastidores de seu novo filme, Bloodshot, que está sendo rodado na África. Diesel recebeu no set de filmagens Cody Walker, irmão do ator Paul Walker, seu colega de elenco em Velozes e Furiosos, que morreu em 2013.

A falta de representação das mulheres em Velozes e Furiosos já havia sido questionada em outros momentos, inclusive pela atriz Michelle Rodriguez, que interpreta a personagem Letty na saga. Após a estreia de Velozes e Furiosos 8, em 2017, a atriz chegou a ameaçar sair da série pela forma como as personagens femininas são tratadas: “Espero que eles decidam mostrar mais amor pelas mulheres da franquia no próximo filme, ou eu terei que dar adeus à essa amada série”, escreveu ela, no Instagram.

Anos antes, a atriz também deu uma entrevista ao jornal The Daily Beast, contando que quis abandonar o papel quando percebeu que sua personagem seria retratada como “uma vagabunda”. “Eu basicamente chorei e pensei em sair. Pensei: ‘Não me processem, por favor, sinto muito, mas não posso fazer isso. Minha ideia de ser atriz era para viver um sonho. E nunca sonhei em parecer uma vagabunda.”

Artistas como Gal Gadot, Charlize Theron e Nathalie Emmanuel também desempenharam papéis importantes na franquia. Nenhum nome, no entanto, foi confirmado para o filme derivado feminino.