Velório de Aretha Franklin recebe fãs em museu

Cerca de 200 fãs formaram uma filha na frente do Museu de História Afro-Americana Charles H. Wright, em Detroit, Michigan, onde começou nesta terça-feira o velório de Aretha Franklin. A vida da cantora, que morreu de câncer no pâncreas, aos 76 anos, no último dia 16, será celebrada em um funeral aberto ao público por dois dias.

O corpo de Aretha chegou ao museu em um caixão de bronze banhado a ouro 24 quilates, feito pela mesma empresa que organizou o enterro de Michael Jackson. Segundo o site The Daily Mail, o caixão custa em torno de 40.000 dólares (160.000 reais).

O corpo de Aretha Franklin no Museu História Afro-Americana em Detroit, Michigan – 28/08/2018

Pessoas participam do velório da cantora Aretha Franklin no Museu de História Afro-Americana Charles H. Wright, em Detroit, Michigan – 28/08/2018

Pessoas esperam na fila, do lado de fora do Museu de História Afro-Americana Charles H. Wright, em Detroit, Michigan, onde está a falecida cantora Aretha Franklin – 28/08/2018

Pessoas participam do velório da cantora Aretha Franklin no Museu de História Afro-Americana Charles H. Wright, em Detroit, Michigan – 28/08/2018

Pessoas esperam na fila, do lado de fora do Museu de História Afro-Americana Charles H. Wright, em Detroit, Michigan, onde está a falecida cantora Aretha Franklin – 28/08/2018

O corpo de Aretha será enterrado no cemitério Woodlawn, no dia 31, após um funeral pela manhã no Greater Grace Temple, mas a participação nessa parte do tributo será limitada a familiares e amigos. Seu caixão deve ser enterrado junto com os restos mortais de seu pai, o reverendo C.L. Franklin, e seu irmão, Cecil Franklin, e as irmãs Carolyn e Erma Franklin.