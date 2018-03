Veja primeiras imagens do filme sobre Harry e Meghan Markle

O canal Lifetime começou a divulgar imagens do novo filme Harry & Meghan: A Royal Romance (Harry e Meghan: um romance real, em tradução livre), produção que contará a história do casal protagonista do casamento real marcado para maio. O longa será transmitido na televisão no dia 13 de maio, seis dias antes da cerimônia oficial.

Meghan será vivida pela atriz jamaicana Parisa Fitz-Henley (das séries Jessica Jones e Luke Cage), já o príncipe Harry será representado por Murray Fraser, da série Lost.

A história ainda terá cenas com a princesa Diana (interpretada pela neozelandesa Bonnie Soper) e com a rainha Elizabeth II (Maggie Sullivan). O príncipe William e a sua esposa, Kate Middleton, serão vividos pelos atores Burgess Abernethy e Laura Mitchell. Os dois filhos do casal, o príncipe George e a princesa Charlotte, serão representados por Preston Karwat e Briella Weintraub.

O canal Lifetime já é conhecido por seus filmes para a TV sobre a vida de famosos e personalidades. Em 2011, foi lançado o longa William & Kate: The Movie, sobre o príncipe William e Kate Middleton, onze dias antes de se casarem.

Confira algumas imagens da nova produção: