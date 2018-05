Marina Lima é a convidada desta semana do ‘VEJA Música‘. A cantora e compositora carioca está lançando ‘Novas Famílias‘, seu primeiro álbum de músicas inéditas em seis anos. No álbum, ela flerta com ritmos eletrônicos. O trabalho é puxado pela canção ‘Só os Coxinhas’, um funk carioca que fala de um personagem – o coxinha – bastante conhecido nas discussões políticas atuais (embora o coxinha de Marina Lima seja muito mais subserviente do que um clichê de direitista). Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: