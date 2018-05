Fafá de Belém é a convidada desta semana do VEJA Música. Mais do que uma entrevista, a cantora paraense deu uma aula de como conduzir uma carreira profissional. Fafá lembrou de como foi descoberta pelo produtor Roberto Sant’anna e dos conselhos que ele lhe deu sobre a importância ter um repertório de qualidade. Comentou sobre sua relação musical com o Clube da Esquina, com a música brega do Pará e do processo de gravação de Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso, seu último disco, lançado em 2015. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: