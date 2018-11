O guia VEJA COMER & BEBER Fortaleza 2018/2019 chega à 18ª edição com 269 estabelecimentos, entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas. Trata- se de uma lista com o que existe de mais relevante na capital, criteriosamente apurada e organizada por especialidade. Fazem parte dela os campeões em 21 categorias, que foram definidos com a ajuda de um júri local. A presente publicação presta ainda homenagem a uma pessoa que muito contribuiu (e continua a contribuir!) para a riqueza culinária da cidade, concedendo-lhe o prêmio de personalidade gastronômica.

Outra forma de identificar os estabelecimentos que compõem a seleção de VEJA COMER & BEBER é procurar por este selo: desde o ano passado ele é conferido a todas as casas que integram nossos guias em Brasília, São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia e Porto Alegre, entre outras capitais. Em alguns casos, o especial existe há mais de duas décadas, o que comprova a assertividade de nosso trabalho. Dele fazem parte visitas anônimas para testar os estabelecimentos, muitas horas ao telefone para checar as informações e, principalmente, a independência: a redação da revista paga todas as contas de sua equipe e entrega gratuitamente as placas aos campeões. Esses cuidados são necessários para oferecer a você um guia com o que há de melhor na sua cidade, de verdade.

OS CAMPEÕES DE VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2018/2019

COMIDINHAS

O MELHOR CAFÉ – Amika Coffeehouse

A MELHOR DOCERIA – Sucré Patisserie

O MELHOR HAMBÚRGUER – El Chancho

A MELHOR PADARIA – Pâine Panificação Artesanal & Cafeteria

O MELHOR SORVETE – Gelateria Bellucci

A MELHOR TAPIOCA – Empório da Tapioca

BARES

O MELHOR BOTECO – Boteco Praia

A MELHOR CARTA DE CERVEJAS – Hey Ho Beer Pub

A MELHOR CARTA DE DRINQUES/COZINHA DE BAR – Moleskine Gastrobar

O MELHOR CARANGUEJO – Beach Park

O BAR REVELAÇÃO – Donkey Head Cervejaria

RESTAURANTES

O CHEF DO ANO – Leonardo Gonçalves

O MELHOR DA CIDADE E O MELHOR BRASILEIRO/REGIONAL – O Mar Menino

A MELHOR CARNE – Cabaña del Primo

O MELHOR ORIENTAL – Misaki

O MELHOR PEIXES E FRUTOS DO MAR – Coco Bambu

A MELHOR PIZZARIA – Vignoli

O MELHOR VARIADO/CONTEMPORÂNEO – L’Ô Restaurante

O MELHOR BOM E BARATO – Cantinho do Frango