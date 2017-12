Vecchio Sogno é o melhor restaurante italiano de Belo Horizonte

O antigo sonho do chef Ivo Faria era comandar a própria cozinha. Foi concretizado em 1995, quando ele abriu este classudo restaurante, que tem lhe rendido uma porção de outras conquistas. A clientela fiel é uma delas. Outra está representada pelos diversos prêmios recebidos, entre eles o que leva nesta edição de VEJA COMER & BEBER. No almoço ou no jantar, esse último sempre animado por um piano de cauda, fazem sucesso entradas como a polenta trufada ao forno com ovo e molho de cogumelos (R$ 57,00) e a mussarela de búfala mais tomate-caqui grelhado, mix de folhas, manga laminada e molho basílico (R$ 49,00). Na sequência, ótimas pedidas são o tortelli recheado com fonduta trufada ao molho de cogumelos e mel (R$ 86,00) e o risoto de camarão e lagostim acrescido de açafrão-da-terra, cheiro-verde, gengibre e limão (R$ 92,00). Extraído de gado black angus, o bife ancho ao molho de pimenta-verde ganha a companhia de cebola-roxa e risoto de cogumelos grelhados em manteiga de ervas (R$ 106,00). A carta de vinhos soma perto de 500 rótulos, entre eles o malbec argentino Los Haroldos Roble (R$ 145,00) e o cabernet sauvignon Single Estate, da vinícola chilena Casas del Toqui (R$ 99,00). A emulsão de chocolate com sorvete de pistache e limão e farofa de avelã (R$ 29,00) é uma das sobremesas mais sedutoras. Rua Martim de Carvalho, 75, Santo Agostinho, ☎ 3292-5251 (180 lugares). 12h/0h (sex. até 1h; sáb. só jantar 18h/1h; dom. só almoço até 18h). Aberto em 1995. $$$$

2º lugar: Est! Est!! Est!!!

Nascido na região de Marche, na Itália, o chef Simone Biondi propõe algumas receitas inspiradas em cidades litorâneas de seu país. Os menus de almoço mudam a cada semana. Às sextas, quando é dedicado aos peixes e frutos do mar (R$ 70,00), podem surgir receitas como o tartar de salmão ou atum com creme de bacalhau, por exemplo. O cliente pode ainda escolher uma das sugestões diárias de pratos regionais ou ir direto ao cardápio, que inclui a lasanha à bolonhesa por R$ 52,00. Outra opção é um menu degustação em quatro tempos por R$ 108,00. Para acompanhar, encontram-se cerca de 150 rótulos de vinhos italianos na adega. O cannolo siciliano, enrolado de massa frita recheado com ricota, açúcar e frutas cristalizadas (R$ 22,00), adoça o paladar antes de pedir a conta. Avenida Getúlio Vargas, 107, Funcionários, ☎ 2526-5852 (140 lugares). 12h/15h e 18h/23h30 (qua. a sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$

3º lugar: Cantina Piacenza

Cozinhar é ofício tradicional na família do chef Américo, que tem avós italianos. De seu restaurante saem pratos como a polenta grelhada com ragu de linguiça (R$ 30,00) e o ravióli de pato com molho de mirtilo (R$ 59,00). Também vale investir no tradicional talharim à carbonara (R$ 46,00). Para continuar se esquecendo da dieta, o arremate pode ser com o afogatto, um sorvete de coco com crocante de castanha-de-caju e café com cardamomo (R$ 23,00). De terça a sexta é servido almoço executivo, com entrada, prato principal e sobremesa, a R$ 42,90. Em breve, a casa deve se transferir para um novo endereço, no bairro Santo Agostinho (Rua Rio Grande do Sul, 1236). Rua Aimorés, 2422, Lourdes, ☎ 2515-6092 (45 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sáb. almoço até 17h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2008. $$