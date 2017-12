Vassoura de R$ 4.150, varinha de R$ 400; Harry Potter ainda é hit

A Comic Con Experience (CCXP), que acontece em São Paulo, traz pelo segundo ano seguido uma loja com produtos oficiais da saga Harry Potter. Neste ano, no entanto, ela cresceu praticamente 10 vezes de tamanho. A fila para entrada era de 3h30 de espera no primeiro dia do evento, nesta quinta-feira, e os fãs encontraram preços salgados dentro do espaço. Enquanto réplicas das varinhas custam cerca de 400 reais, action figures importados e com um nível de detalhes impressionante custam mais de mil reais.

A bióloga Bruna Miconi, de 32 anos, demonstrava o seu amor de mãe orgulhosa ao andar com o filho, de apenas 9 meses, pela loja do bruxinho, a única oficial fora dos Estados Unidos e da Inglaterra. Com um raio desenhado na testa e fantasia, o menino chamava atenção em um dos espaços mais concorridos da CCXP neste dia de abertura.

O fato da mãe estar andando por ali sorridente mostra como a geração que cresceu com os livros de Harry Potter agora é adulta, tem lugar no mercado de trabalho e, assim, poder aquisitivo: uma réplica de uma vassoura da série custa nada módicos 4.150 reais, o item mais caro da loja. O espaço também estava lotado de jovens — o que comprova que os livros e filmes envelheceram bem.

A vassoura é só um exemplo. Segundo o diretor de varejo do grupo Omelete, Matheus Machado, a ideia é cada vez mais produzir os itens no Brasil para que os preços não tenham que levar em conta a importação. As peças de vestuário, por exemplo, são feitas nacionalmente pelo grupo: as camisetas custam 80 reais e os cachecóis das casas de Hogwarts saem por 70 reais.

Todos os produtos são licenciados e aprovados pela Warner e pela criadora J.K. Rowling, bem como o espaço de 700 m² montado na CCXP — além da loja, há um campo de quadribol, o esporte do mundo mágico.