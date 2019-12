“Vão ficar muitas saudades”, diz Jô Soares sobre a morte do baixista Bira

O apresentador Jô Soares se manifestou neste domingo, 22, sobre a morte do baixista Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira, que por mais de duas décadas integrou o sexteto musical que participava dos programas de entrevistas do comunicador. Em contato com VEJA, Jô Soares disse que o músico ficará lembrado pela alegria que despertava nas pessoas com quem convivia. “Ele fará muita falta”, afirmou.

“O Bira era muito querido pela plateia e pelo público. Quando fazíamos shows fora da televisão, ele era sempre o mais aplaudido quando era anunciado. Era um homem muito bem informado, muito carinhoso e muito querido por todo mundo. Sempre falamos sobre esses lugares comuns, mas é o que é possível dizer nessas horas”, disse.

Bira atuou entre 1992 e 2016 no conjunto musical fixo dos talkshows Jô Soares Onze e Meia, no SBT, e do Programa do Jô, na TV Globo.

O apresentador disse que mantinha contato frequente pelo telefone com o baixista, que manifestava sentir falta da rotina de gravações. O programa de entrevistas de Jô Soares chegou ao fim em dezembro de 2016. “Ele me ligava muito. Era sempre um ponto de contato e de alegria. O Bira tinha uma alegria de viver muito grande, então ele sentia muitas saudades. Talvez foi o que mais sentiu o término do programa, mas são coisas da vida.”

Bira morreu por volta das 7 horas da manhã deste domingo, após sofrer uma parada cardiorrespiratória no hospital em que estava internado desde a sexta-feira, 20, no bairro da Mooca, em São Paulo. Ele teve um acidente vascular cerebral (AVC) e, além de complicações respiratórias, estava com a fala e a deglutição comprometidas. O baixista também tratava um câncer de próstata que, segundo amigos do músico, agravou os danos neurológicos causados pelo AVC.

O corpo do músico será velado numa funerária no bairro do Morumbi, em São Paulo, e depois será cremado numa cerimônia para amigos e familiares. Jô Soares disse que não poderá comparecer ao velório por estar sofrendo com fortes dores nas costas, mas enviará sua assessora para representá-lo.

“As coisas acontecem do jeito que têm de acontecer. Vão ficar muitas saudades. Eu só espero que ele não tenha sofrido, porque o Bira não merecia isso”, afirmou.