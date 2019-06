Vanessa da Mata defende Neymar e critica Najila Trindade: ‘Golpista’

Vanessa da Mata defendeu Neymar e criticou Najila Trindade, mulher que acusa o atacante de estupro, no Twitter. A cantora publicou um meme com uma foto da modelo tirada da entrevista que ela deu ao SBT e um balão com a pergunta: “DJ ganha quanto?”.

A postagem dividiu opiniões e algumas pessoas alfinetaram Vanessa, que respondeu um comentário. “Ah, que decepção”, disse uma seguidora. “Tenho o direito a dar uma risada dos memes e compartilhar quando acho que posso. Suas expectativas sobre mim não são minhas. Essa é a minha casa e posto o que eu quiser. Já já posto mais. Não espere de mim um ser intocável pelo popular”, respondeu a cantora.

“A decepção é pelo tipo de conteúdo que você posta(va) e pelo qual eu estava aqui. O tal meme não tem graça alguma quando brinca com a questão da cultura do estupro e agressão contra a mulher. Enfim. Apenas triste”, rebateu a pessoa. “Agressão contra mulher? Mas essa agressão é contra o homem e contra um nome que dá muito emprego e mantém um monte de família. Não confunda uma golpista com mulheres que realmente sofrem. Aí você me decepciona”, disse a cantora.

Mais tarde, uma seguidora criticou: “Ela está defendendo até o fim seu direito de fazer piada. Mas não percebe que o problema é ficar fazendo piada com estupro”. Outra pessoa respondeu: “O estupro que o Neymar sofreu, só se for”. Vanessa replicou essa última mensagem em seu perfil. Nesta segunda-feira 10, repostou a notícia de que o advogado de Najila, Danilo Garcia de Andrade, havia deixado o caso.